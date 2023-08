O sub-23 do Barra Mansa Futebol Clube recebe neste sábado (12/8) a equipe do Tomazinho, às 14 horas, no Estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio. A partida é válida pela oitava rodada da Rio Copa.

A equipe barra-mansense treinada pelo técnico Samuel Palmeiras se situa na segunda colocação da Rio Copa, com 14 pontos, atrás apenas do líder Tomazinho, adversário deste sábado, que soma 20 pontos. Profad com 13 pontos e Tigres do Brasil com 12 completam o Top 4 da classificação geral da competição.

A partida entre Barra Mansa e Tomazinho deve apresentar um clima de decisão, haja vista que são as duas equipes de melhor aproveitamento até o momento. Uma vitória do Leão do Sul acarretaria em mais emoção na disputa pela liderança da competição.

Por Diogo de Oliveira Paula