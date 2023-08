A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na quinta-feira, dia 10, de 10 às 12 horas, a operação denominada “Não se Cale”, no posto da PRF, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A operação teve como objetivo de orientar e esclarecer sobre o crime de importunação sexual e como denunciá-lo. Durante abordagem foram realizadas pequenas palestras para passageiros e motoristas sobre os procedimentos e providências que devem ser adotadas em apoio às vítimas e contra os autores.

Foi disponibilizado também o número de emergência 191, da PRF, para acionamento em caso de necessidade. Segundo os agentes, somente no Estado do Rio de Janeiro, ocorrem quase cinco casos de importunação sexual por dia.

Durante operação “Não se Cale”, 196 pessoas que estavam nos ônibus (motoristas e passageiros) receberam orientações e procedimentos necessários para acionar os agentes, em caso de necessidade.