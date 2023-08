O Kartódromo de Volta Redonda foi palco no último domingo (13/08) – Dia dos Pais – do evento Car Day – uma grande exposição automotiva – que contou com mais 300 veículos de variados estilos e modelos e teve mais de 1.000 pessoas presentes.

O Car Day, que teve entrada gratuita, foi um dos principais eventos do Dia dos Pais na região e reuniu no kartódromo (local onde os apaixonados pela velocidade sempre se encontram), pais, filhos, famílias e apaixonados pelo mundo automobilístico.

Quem esteve no evento teve a oportunidade de ver de perto lendários modelos de veículos que se encontram fora de linha e não são mais produzidos – assim como carros personalizados pelos seus proprietários.

Além de prestigiarem o Car Day os presentes no evento puderam se confraternizar, comemorar o Dia dos Pais, com muita música e alegria, realizarem as suas refeições e acompanharem as partidas das equipes cariocas pelo Brasileirão no Restaurante Vitória Choperia e no Vitória Sportbar e disputar corridas amadoras, nos karts de aluguéis que integram a frota do Kartódromo.

O CEO do Kartódromo de Volta Redonda e idealizador do Car Day – Felipe Fardim, celebrou o sucesso do evento e agradeceu as pessoas e famílias da região que estiveram presentes no kartódromo.

Ficamos muito felizes pelo sucesso do Car Day. Além dos apaixonados por carros, vieram muitas famílias da região, que aderiram o encontro como uma programação de dia dos pais! Ao fim do evento, as famílias ficaram no kartódromo para almoçar e andar de kart, o que tornou o dia ainda mais memorável. Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco no último domingo e em breve divulgaremos outros encontros no kartódromo – agradeceu o CEO.