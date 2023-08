‘Volta Redonda Cidade da Música’ se apresenta em Angra dos Reis

Orquestra de Cordas tocou na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Projeto atinge cerca de 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino

A convite da Prefeitura de Angra dos Reis, a Orquesta de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” se apresentou na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Angra dos Reis, no sábado, dia 12. Mantido pela Prefeitura de Volta Redonda, o projeto atinge hoje cerca de 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Com a regência da Maestrina Sarah Higino, a orquestra apresentou músicas de compositores de renome, como Edvarg Grieg (Holberg’s Suite op.40 e Prelúdio); Johann Sebastian Bach (Concerto para 2 violinos em Ré menor, Vivace, Largo ma non tanto e Allegro); Carlos Gomes (Sonata para Cordas); John Rutter (The Lord Bless You and Keep You); Johann Strauss (Pizzicato e Marcha Radestky); Tchaikowsky (Serenata para Cordas e Valsa); Ernani Aguiar (Salmo 150) e Christopher Tin (Baba Yetu).

“Os concertos e apresentações que a Orquestra de Cordas e outros grupos do projeto realizam envolvem gerações, que têm a oportunidade de comunicação com públicos diversos, sejam locais ou em outras cidades, como recentemente em Angra dos Reis e no Rio de Janeiro. É importante entender que a música é uma ferramenta valiosíssima no desenvolvimento humano”, ressaltou a maestrina Sarah Higino.

Sob a regência de Sarah Higino, a orquestra tem participado de várias edições do Rio International Cello Encounter; Festival Vale do Café; Mostra Paralela do Festival Vale do Café; I Festival de Inverno do Rio de Janeiro; Festival Brasil Alemanha UNIRIO; Séries Música no Museu – RJ; Música na Candelária – RJ; Série de Música de Câmera da Academia Brasileira de Letras (ABL); Sala Cecília Meireles; Theatro Municipal do Rio de Janeiro; Sala São Paulo (SP); Salão Nobre da Biblioteca Nacional; programas Sala de Concerto e Partituras, da Rádio MEC; e vários programas nas redes de TV nacionais.

Projeto

O projeto “Volta Redonda Cidade da Música” tem como objetivo principal permitir que, através da prática musical, haja o crescimento do ser humano e influa positivamente em todas as áreas de sua vida, e difundir a música no seu meio social e em outras comunidades, possibilitando a formação de novas plateias, instrumentistas, além de proporcionar, a esses jovens, nova perspectiva em sua vida profissional.

Criado e idealizado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o projeto abrange um trabalho que é desenvolvido nos seguintes grupos: Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto. Coro Infanto Juvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos, Orquestra de Violoncelos e Orquestra de Cordas.

Pela importância de seus propósitos e pela relevância de suas atuações, vem atraindo o interesse e despertando comentários favoráveis de pessoas que são referências de qualidade do meio musical.

