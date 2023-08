Vizinhos informaram supostos maus tratos pelo filho à Central de Atendimento Único (CAU)

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda resgatou uma mulher de 93 anos, moradora do bairro Santo Agostinho, a pedido do secretário Municipal de Ordem Pública Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. A ação ocorreu na noite dessa sexta-feira (11), após denúncia feita à CAU (Central de Atendimento Único), sobre supostos maus tratos praticados pelo filho, de 66 anos, que mora na mesma casa. Ela foi conduzida ao NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona na 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil), e o caso foi levado à apreciação da autoridade policial.

De acordo com os relatos dos denunciantes, “a senhora tem deficiência visual e é maltratada pelo filho”, acusam. A idosa, o filho e a nora, também de 66 anos, foram encaminhados à 93ª DP para a realização do Registro de Ocorrência (RO) e o suspeito vai responder por lesão corporal. A Patrulha de Proteção ao Idoso também levou a idosa ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização do exame de corpo de delito e segue acompanhando o caso.

“As palestras informativas sobre a violência contra dos idosos que estamos realizando há um mês para a entrega de exemplares do Estatuto do Idoso, em locais onde há concentração de grupos da Melhor Idade, já estão dando resultado e as denúncias começaram a aparecer, através da CAU (Central de Atendimento Único). Isso é muito importante”, ressaltou o secretário Luiz Henrique.

“As denúncias podem ser feitas pelos números 190 (Polícia Militar), 153 (Guarda Municipal) e 197 (Polícia Civil), para que os casos de violência contra os idosos sejam investigados e solucionados. Estão de parabéns os guardas municipais Adam e Ana Lúcia, da Patrulha do Idoso, bem como a psicóloga do NUAI, Viviane Aredes, pela agilidade e eficiência na ocorrência”, finalizou o secretário. Foto de Divulgação – Secom/PMVR