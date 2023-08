Equipe do Banco de Leite Humano, do Hospital São João Batista, qualificou profissionais das UBSFs Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes, e Belvedere, e UBS Monte Castelo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu na tarde dessa segunda-feira (14) uma capacitação com equipes da Atenção Primária à Saúde, em incentivo ao aleitamento materno. A atividade faz parte do “Agosto Dourado”, mês que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

A qualificação foi realizada pelo coordenador do Banco de Leite Humano, do Hospital São João Batista (HSJB), o enfermeiro André Baptista. Participaram da atividade os profissionais das unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes e Belvedere, e UBS (Unidade Básica de Saúde) Monte Castelo. Durante todo o mês, rodas de conversa, sala de espera, visitas à maternidade e palestras estão sendo oferecidas na rede municipal de saúde.

O coordenador explicou sobre o funcionamento do banco de leite, que existe há mais de 21 anos no município, sendo o único na região Sul Fluminense. A iniciativa garante a segurança alimentar para bebês prematuros e de baixo peso atendidos pela UTI Neonatal e UI (Unidade Intermediária) da maternidade do hospital, reduzindo, através deste projeto, a mortalidade infantil.

“O leite materno é considerado o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. É nele que estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e os nutrientes necessários para o saudável desenvolvimento dos bebês. Atualmente, o banco de leite conta com o apoio de 90 mães doadoras cadastradas”, comentou André Baptista.

Muitas mães têm dificuldade de amamentar o recém-nascido, por problemas de saúde e psicológico, por isso a importância da doação de leite de outras mães, que ajudam a salvar vidas.

“O primeiro passo para se tornar uma doadora de leite humano é entrar em contato pelo telefone do hospital (24) 3339-4242, ramal 248 (Banco de Leite Humano), das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, para fazer o cadastro. A mãe precisa fornecer cópia dos exames do pré-natal, junto com as anotações das consultas realizadas. Estão aptas a doar as mães que foram aprovadas pela médica neonatologista do banco de leite e que estejam amamentando”, explicou o coordenador.

Quando a mãe é considerada apta para a doação, ela é adicionada a um grupo de WhatsApp. Através deste canal de comunicação são passadas todas as orientações sobre a coleta e armazenamento do leite humano e, na semana seguinte, a equipe do banco de leite vai até a residência da doadora para recolher a primeira doação, que passa a ser semanal.

“Vale ressaltar que o leite humano tem duração de 15 dias no congelador domiciliar. Mas quando o leite doado chega ao banco, passa por um processo de pasteurização, que aumenta a validade para seis meses”, finalizou o coordenador do banco de leite, André Baptista.

Programação:

22/08 – 14h – Roda de conversa ‘café e prosa’ na UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Paraíba;

24/08 – 14h – Roda de conversa ‘amamentação: base da vida’ no Hospital São João Batista (HSJB);

29/08 – 14h – Visita das gestantes da UBSF Volta Grande à maternidade e ao Banco de Leite Humano do Hospital São João Batista;

30/08 – 14h – Visita das gestantes da UBSF Vila Rica/Tiradentes à maternidade e ao Banco de Leite Humano do Hospital São João Batista.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.