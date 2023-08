Equipes estiveram no CAPD e na Residência Inclusiva, equipamentos da secretaria de Ação Comunitária

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda recebeu nessa terça-feira, 15, a visita da promotora de Justiça e coordenadora das promotorias da Pessoa com Deficiência do estado do Rio de Janeiro, Carolina Senra; do promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva, Leonardo Kataoka, e da equipe do Ministério Público estadual (MPRJ). Os representantes da Justiça foram conhecer as unidades voltadas ao atendimento da pessoa com deficiência, ofertado pela Assistência Social de Volta Redonda.

As equipes visitaram duas unidades do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), da Smac. Na parte da manhã eles estiveram no Centro Dia da Pessoa com Deficiência (CAPD), que fica localizado no bairro Jardim Paraíba e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade oferta atendimento para pessoas adultas, de 18 a 59 anos, com deficiência intelectual, física e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Atualmente a unidade atende 112 pessoas em duas modalidades: nas oficinas abrigadas de trabalho e no espaço de convivência.

No período da tarde as equipes do Ministério Público estiveram na Residência Inclusiva, um serviço da alta complexidade voltado ao acolhimento de até 10 pessoas adultas (18 a 59 anos) com deficiência, que não dispõem de condições de autossutentabilidade. A unidade fica localizada no bairro Brasilândia e funciona 24 horas por dia.

MPRJ quer que ações sejam expandidas pelo estado

O objetivo das visitas institucionais foi conhecer os serviços específicos ofertados para as pessoas com deficiências, considerando que Volta Redonda possui iniciativas voltadas para esse público-alvo. Durante a visita a promotora de Justiça, Carolina Senra, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido no município e que o planejamento do Ministério Público é propor a expansão das ações em todo o estado.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Mariana Pimenta do Nascimento, explicou à equipe sobre a importância do trabalho qualificado e o envolvimento das equipes que estão na execução dos serviços.

“Em Volta Redonda temos gestores que apoiam todas as iniciativas das equipes, dando suporte e autonomia em prol dos cidadãos que mais necessitam de atenção e cuidados. E isso é fundamental para que o trabalho realizado seja de excelência”, disse a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta a importância dessa visita para a rede de atendimento da assistência social da cidade.

“O prefeito Neto não mede esforços para investir nas questões sociais e no atendimento às pessoas que mais precisam. Por conta disso, conseguimos contratar profissionais especializados e investir em equipamentos para proporcionar à nossa população um excelente atendimento. Receber um elogio dessa equipe que veio nos visitar é muito importante, pois temos a certeza de que estamos no caminho certo”, disse a secretária. Fotos de divulgação- Secom/PMVR.