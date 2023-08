O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado na manhã deste sábado, dia 19, às margens do Rio Paraíba do Sul, no bairro Vila Suíça, em Barra do Piraí. Segundo os agentes, o cadáver estava preso na pilastra de uma ponte.

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi periciado e removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.