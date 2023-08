Tumulto entre torcidas do Volta Redonda e Figueirense

O Voltaço venceu o Figueirense por 2 a 0 no Raulino de Oliveira e comemorou de forma antecipada a classificação para a segunda fase da Série C. No entanto, o clima de euforia e festa em campo não representou as imagens que circulam nas redes sociais de um tumulto entre torcedores do Figueirense e Volta Redonda fora do Estádio da Cidadania.

No vídeo, é possível ver o início de tumulto quase se transformando em uma grande pancadaria. A filmagem mostra torcedores do Voltaço no Acesso Laranja, de frente a Rua 558, esperando a saída de torcedores do Figueirense. Os torcedores do Figueirense, no entanto, não se intimidam, e avançam em direção do grupo, que corre.

Os torcedores do Figueirense só retornam para o Acesso Laranja após ouvirem a Polícia Militar disparar a sirene. Não há informações sobre o desfecho do ocorrido e nem em qual horário foi registrada a confusão.