Colisão envolvendo moto e carro deixa um ferido em Itatiaia

O condutor de uma motociclista ficou ferido ao colidir com um automóvel Peugeot/208, na manhã desta quarta-feira, dia 23, por volta das 8h30min, no km 317, da Rodovia Presidente Dutra, no retorno para entrada para Penedo (rotatória), em Itatiaia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e ao chegar constatou que um motociclista ao realizar uma ultrapassagem indevida colidiu lateralmente contra o veículo.

No choque entre veículos, o motociclista caiu e sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, em, Resende. O condutor do Peugeot não ficou ferido.