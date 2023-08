Prefeitura apoiou a CBSI na realização de processo seletivo para preenchimento de cerca de 600 vagas no mercado de trabalho

Em apenas dois dias, 521 pessoas participaram do processo seletivo da empresa CBSI Soluções realizado em 12 unidades de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) de Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), firmou parceria com a empresa, que tem mais de 600 vagas de emprego para início imediato, com o objetivo de facilitar a inserção no mercado de trabalho para os moradores de Volta Redonda.

Na última sexta-feira, 18, pela manhã e à tarde, e no sábado, 19, pela manhã, alguns Cras (Açude, Retiro, Siderlândia, Santa Cruz, Vila Brasília, Dom Bosco, São Sebastião, Vila Rica, Água Limpa, Três Poços, Volta Grande e Rústico), abrangendo todas as regiões da cidade, ficaram abertos para receber os candidatos às vagas de Encarregado de Mecânica; Líder de Mecânica; Mecânico; Eletricista Montador; Ferramenteiro; Soldador Maçariqueiro; Pedreiro Refratarista; e Montador de Andaime. O processo seletivo foi conduzido por profissionais da própria CBSI.

“Essa parceria ampliou a chance dos moradores de Volta Redonda ocuparem uma das vagas de emprego ofertadas. A maioria dos processos seletivos atualmente é realizada de forma online, pela Internet. Disponibilizando o espaço dos Cras para as entrevistas, democratizamos o acesso”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O prefeito reforçou que a ação deu oportunidade às pessoas de participarem de um processo seletivo mais próximo de sua residência. “E a prefeitura segue aberta para futuras parcerias propostas pela empresa”, afirmou Neto.

Secom/PMVR