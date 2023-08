Nem Jarrãozinho precisa de ajuda para não perder a visão

Nem Jarrãozinho, morador de Barra Mansa foi diagnosticado com retinopatia proliferativa diabética grave. Ele precisa passar por procedimento urgente nas duas vistas com aplicações de Laser e injeção intravítrea (dentro da vista).

O tratamento é caro e ele está fazendo apelo para ajudar no tratamento que custa cerca de R$ 40 mil. Caso contrário, ele pode perder a visão. Para ajudar o Nem Jarrãozinho basta fazer um depósito usando o PIX, usando a chave: 3972289@vakinha.com.br

“Eu sou o Nem Jarrãozinho, fui diagnosticado com uma RETINOPATIA PROLIFERATIVA DIABÉTICA GRAVE, e preciso fazer um tratamento urgente nas duas vistas, com aplicações em Laser e injeções intravítrea (dentro da vista) e esse tratamento é muito caro, por isso venho pedir a colaboração, a ajuda de todos, para que eu não perca minha visão, pois a esquerda já está bem debilitada e a direita está afetada, com esse tratamento, vai amenizar esse problema, que não tem cura, mas ameniza, desde já agradeço a todos e vou lutar com todas as minhas forças, para vencer essa batalha, para Deus nada é impossível”.