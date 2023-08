Moto partiu ao meio na colisão na traseira de caminhão na Dutra

Um motociclista, de 21 anos, morreu na noite de sexta-feira, dia 25, por volta das 22 horas, no km 307, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, no bairro Jardim do Sol, em Resende.

O motociclista conduzia uma moto Kawasaki Z1000, quando colidiu na traseira de um caminhão. A moto partiu ao meio e peças do veículo foram parar do outro lado da pista. O motociclista foi a óbito no local. O condutor do caminhão não ficou ferido. Houve retenção na faixa de rolamento da direita.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local aguardando um perito da Polícia Civil. Em seguida o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).