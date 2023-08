Animais viviam em péssimas condições; suspeita alega que cães pertencem ao companheiro

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante nesta sexta-feira, dia 25, sob a acusação de maus tratos a oito cães da raça Pitbull. Os animais, incluindo uma fêmea, dois machos adultos e cinco filhotes com apenas 45 dias de vida, foram encontrados em condições de negligência na residência da suspeita, localizada no bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí. O caso foi registrado pelo delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado.

O caso veio à tona após um dos cães ter escapado da propriedade na quinta-feira, dia 24, e ter assustado alunos de uma escola próxima. Uma denúncia anônima foi então encaminhada à Superintendência de Bem-Estar Animal, que enviou uma equipe para investigar a situação. Os agentes constataram que os cães sofriam de desnutrição, dermatites, inflamações nos ouvidos, infestações de pulgas e carrapatos, além de apresentarem quadro de diarreia.

A médica veterinária encarregada da apuração emitiu um laudo descrevendo as condições em que os animais foram encontrados. Segundo Furtado, o crime de maus tratos a animais pode resultar em uma pena de até 5 anos de prisão, o que impede a concessão de fiança por parte do delegado responsável.

A suspeita alegou que os cães pertenciam ao seu companheiro, que trabalha em outra cidade durante a semana. A audiência de custódia da mulher está prevista para ocorrer durante o fim de semana, enquanto seu companheiro também será convocado para prestar depoimento.

A guarda dos cães foi temporariamente atribuída a um parente do casal. A equipe da Superintendência acompanhará de perto a condição dos animais, buscando oferecer o cuidado e tratamento necessário para a recuperação.

– Esse incidente revela o descaso inaceitável com cães adultos e filhotes. Ressaltamos a importância da conscientização sobre o respeito e atenção com os animais. Embora a suspeita negue ser proprietária dos cães, o cuidado era de sua responsabilidade, já que o companheiro trabalha em outra cidade durante a semana. Posso adiantar que crimes desse tipo serão punidos rigorosamente, justamente para inibir condutas irresponsáveis e criminosas – concluiu.