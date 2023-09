Volta Redonda promove ‘Dia D’ da Multivacinação neste sábado

Todas as unidades básicas de saúde do município estarão abertas das 8h às 17h e serão aplicadas todas as vacinas disponíveis no calendário nacional

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado, dia 2, o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação. Todas as unidades básicas de saúde do município estarão abertas das 8h às 17h para a aplicação de todas as vacinas do calendário nacional de vacinação. O público-alvo será de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

“O ‘Dia D’ é muito importante para que os pais que trabalham ou que não conseguem ir durante a semana possam levar seus filhos para se vacinarem no sábado. É uma campanha nacional para retornar às altas coberturas vacinais no país, então esperamos que a população de Volta Redonda compareça e atualize as cadernetas de vacinação em atraso”, ressaltou a enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene de Souza.

Para se vacinar, é necessário comparecer aos locais de vacinação com o cartão de vacina da criança ou do adolescente, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) em mãos.

Vacinas disponíveis

Para crianças: Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); BCG; Hepatite B; Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola); SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela); Hepatite A (HA); DTP (Difteria, Tétano, Pertussis); dT (Difteria, Tétano); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pfizer Baby, Pfizer infantil (Covid-19) e Influenza (gripe).

Para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria; Tétano (dT); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo; Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada), Pfizer adulto (Covid-19) e Influenza (gripe). Foto de arquivo – Cris Oliveira/Secom/PMVR