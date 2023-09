Policiais Militares do 10° BPM, estavam em patrulhamento na tarde de quinta-feira, dia 31, quando detiveram um suspeito de tráfico de drogas no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

Os agentes apreenderam 45 trouxinhas de maconha, 26 frascos de lança perfume, um aparelho celular e material para embalar drogas. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.