Mônica Melanie é autora do livro ‘O Sonho de Rosinha’

O livro ‘O Sonho de Rosinha’, escrito pela barra-mansense Mônica Melanie, está em exposição na Bienal do Rio de Janeiro de 2023, podendo ser adquirido todos os dias de evento, no estande da TAG Tuthor. Nesta semana, a própria escritora esteve no local autografando sua obra.

O lançamento da obra livro aconteceu em março deste ano, na Biblioteca Municipal, no Centro. A divulgação contou com a participação da Gerência de Promoção de Igualdade Racial (Gepir) e da Fundação Cultura.

A autora do livro, Mônica Melanie, falou sobre a satisfação de ter seu trabalho reconhecido. “Eu, menina do bairro Vale do Paraíba, lá ao lado de grandes nomes da literatura, parece um sonho. O livro tem me trazido muitas alegrias e fico muito feliz por cada conquista. Gratidão a Deus, meus pais, meu marido, toda minha família e amigos”, disse.

A gerente da Gepir, Deviane Costa, ressaltou a importância da representação de Barra Mansa em um evento grandioso como a Bienal do Livro, que recebe turistas e pessoas de todo o mundo. “É motivo de orgulho e alegria ter a Mônica Melanie representando Barra Mansa e principalmente com uma pauta tão importante, que é a valorização da infância, da criança, da realização de sonhos através dos estudos e da autoestima da criança negra. A Gerência de Promoção da Igualdade Racial fica contente em ser parceira da autora em suas atividades”, frisou.



’O Sonho de Rosinha’

O livro infantil conta a história de uma menina negra que sonha em ser astronauta. A obra destaca a importância do sonho, do estudo e de valores adquiridos ao longo do tempo, reforçando a ancestralidade e a identidade. A aventura de Rosinha é contada em 21 páginas, com uma linguagem lúdica de fácil entendimento.

Os interessados em adquirir o livro podem entrar em contato pelo telefone (24) 99932-6803, ou pelo perfil no Instagram: @monicamelanie22.03. Foto: Divulgação