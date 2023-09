Identificadas as vítimas da chacina em Volta Redonda

A polícia de Volta Redonda está apurando a chacina ocorrida na noite da sexta-feira, dia 8, no Morro da Mineira, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

No local, quatro homens foram mortos. As primeiras informações dava conta de que tinha sido um confronto entre grupos rivais, mas moradores disseram aos agentes que criminosos que estavam dentro de um carro preto passaram atirando contra as vítimas.

Entre as vítimas está um adolescente de 17 anos. Os demais foram identificados como Antônio Marcos da Silva, de 18 anos; Carlos Eduardo dos Santos Silva, de 19; e Michael Pacheco Gomes, de 37 anos.

O tiroteio foi intenso, como comprova um vídeo gravado por morador e divulgado em redes sociais. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar os óbitos. A perícia recolheu no local 36 cartuchos de calibre 9mm, 12 cartuchos 556 e um cartucho calibre 30.