Uma aposta da Loto Fácil sai para Volta Redonda

Uma aposta de Volta Redonda está entre as 65 vencedoras da Loto Fácil da Independência, sorteada na noite de sábado (9) em São Paulo. Ela cravou 15 dezenas e agora irá dividir o prêmio recorde de R$ 192.110.930,05 milhões.

O jogo, feito na Loteria Aposta Certa do Milênio, na Avenida Crisóstomos Torres, no bairro São Luís vai receber R$ 2.955.552,77. Das 65 apostas ganhadoras, 34 delas foram bolões. Neste caso, o valor é dividido pelo número de cotas de cada um (veja detalhamento das apostas vencedoras no quadro abaixo)

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Com 14 acertos, 8695 apostas vão receber R$ 1.755,69. Na lotofácil recebem ainda quem acerta 13, 12 e 11 dezenas. Os prêmios para estas faixas são de R$ 30, R$ 12 e R$ 6,00, respectivamente.