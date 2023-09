Um caminhão com container tombou na manhã desta quarta-feira, dia 13, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, na pista de subida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O motorista sofreu ferimentos leves. A carga de container transportava papel. O trânsito chegou a ficar congestionado, mas já foi normalizado.