Volta Redonda vai sediar a segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa no próximo dia 23 (sábado), na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. O evento tem como objetivo promover a experimentação esportiva para crianças e jovens com deficiência, entre 8 e 17 anos, mas também estimular a prática, já que podem participar crianças e jovens sem deficiência. As modalidades praticadas serão Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020), das 8h30 até 12h30.

De acordo com o subsecretário da Secretaria Municipal da Esporte e Lazer (Smel), Daniel Alves, quem participou da primeira etapa do Festival Paralímpico em Volta Redonda, que aconteceu no último dia 20 de maio, está automaticamente inscrito para a segunda etapa. “A primeira fase do festival em 2023 reuniu 202 pessoas na Arena Esportiva”, lembrou.

Mas a Smel, que apoia a organização do evento no município, abriu inscrições para novos participantes. “Os interessados podem ligar para os telefones (24) 3339-2105 ou 3339-2465, procurar orientação na sede da secretaria, na Rua Carlos Marques, nº 141, na Arena Esportiva, na Voldac, ou ainda se inscrever na hora do evento, no dia 23”, explicou Daniel.

Essa foi a terceira vez consecutiva que Volta Redonda foi selecionada para receber o evento esportivo, que aconteceu no município em 2021, 2022 e maio de 2023. Neste ano, o festival foi dividido em duas etapas.

“É um grande movimento paralímpico para dar visibilidade e oportunidade para inclusão da pessoa com deficiência. É uma alegria muito grande receber este festival. Uma ação importante do Comitê Paralímpico, que anualmente beneficia crianças e jovens por todo o Brasil”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela. Fotos de arquivo – Secom/PMVR.