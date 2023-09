Mulher morre em acidente na Dutra, em Resende

Uma motociclista, de 46 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 14, por volta das 7h30min, em um acidente ocorrido no km 304, da Rodovia Presidente Dutra, na entrada do polo industrial no sentido São Paulo, em, Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um motociclista, batedor do Exército, havia interrompido o tráfego para a passagem de um comboio de viaturas do Exército Brasileiro, quando a moto em que a mulher se encontrava parou e foi atingida por uma caminhonete Fiat Toro.

A caminhonete ainda bateu também na moto do militar, que ficou ferido. A mulher não resistiu e foi a óbito. O batedor do Exército, de 21 anos, foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende, em estado grave, segundo a PRF. Foto: PRF