No mesmo período, equipe fez 20 mediações de conflitos

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Patrulha Escolar de Volta Redonda, realizou 354 visitas/rondas em unidades escolares no mês de agosto, além de fazer 20 mediações de conflitos. As rondas periódicas às unidades escolares e entorno trazem tranquilidade e ordenamento. Além disso, 80 escolas do município contam com sistema de segurança em funcionamento, composto por câmeras de monitoramento, sensores de presença e botão do pânico.

Entre os destaques do mês de agosto estão: 20 mediações de conflitos, solucionadas de forma positiva; condução de 11 casos a 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado; e 97 autuações de trânsito em frente e no entorno das unidades escolares – como estacionar sobre a calçada, criança e condutor sem capacetes, transitar na contramão de direção, não usar o cinto de segurança, utilizar telefone ao volante e estacionar em faixa de pedestres.

O serviço da Patrulha Escolar pode ser acionado por número de whatsapp. A demanda é atendida de forma rápida e solucionada pelos agentes da Guarda Municipal (GMVR), capacitados para lidar com os pais, estudantes e servidores de colégios públicos e particulares.

“A Patrulha Escolar tem a aprovação de toda a comunidade acadêmica, como pais, alunos, professores e profissionais das unidades, trazendo o diferencial que as escolas precisam. Os agentes são treinados para fazer o atendimento com pessoalidade, onde cada caso é tratado de forma única”, explicou o secretário da Semop, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.