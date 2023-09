Voltaço realiza o último treino antes da viagem para Manaus

Rogério Corrêa exalta a logística do clube para evitar desgaste com as viagens

O elenco do Volta Redonda realizou nesta quarta-feira (13), o último treino no CT Oscar Cardoso antes da viagem para Manaus. O Esquadrão de Aço enfrenta o Amazonas no sábado, dia 16, às 18h, na Arena da Amazônia, pela 3ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Corrêa e sua comissão técnica começaram o dia trabalhando no gramado. Os jogadores fizeram um aquecimento com os preparadores físicos e depois realizaram um treino tático em campo.

A delegação viaja para Manaus nesta quarta-feira. O elenco vai para o Rio de Janeiro e embarca no início da noite.

Com uma sequência de viagens longas, primeiro Belém e agora Manaus, o técnico Rogério Corrêa confia na logística montada pelo clube para evitar o desgaste físico dos atletas.

“A Série C acaba desgastando bastante em relação às viagens, aos jogos pesados e o tempo de recuperação. Tentamos fazer a melhor logística possível, pegamos três jogos com viagens distantes, com dificuldade em encontrar voos e horários, que são sempre complicados. Mas buscamos sempre a melhor logística para que possamos não sentir tanto o desgaste físico. Manaus é um lugar muito quente e tudo isso desgasta um pouco mais os jogadores. Porém, a equipe já está habituada para que possamos fazer um grande jogo e buscar o resultado que a gente tanto almeja que é a vitória”, disse o comandante.

O Voltaço lidera o Grupo C do quadrangular final da Série C com quatro pontos. O Esquadrão de Aço empatou com o Paysandu em 1 a 1 na primeira rodada e vem de uma vitória sobre o Botafogo-PB por 2 a 1.