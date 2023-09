Crianças e adolescentes menores de 15 anos devem atualizar a caderneta de vacinação na unidade básica de saúde mais próxima da residência

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estendeu até o dia 30 de setembro a Campanha de Multivacinação. A medida foi anunciada pela secretaria nesta quarta-feira, dia 13. A iniciativa nacional seria encerrada no dia 15 deste mês, mas devido à baixa procura pelas vacinas o município decidiu prolongar a data.

Crianças e adolescentes menores de 15 anos devem atualizar a vacinação, inclusive com o reforço da vacina Bivalente contra a Covid-19. Os pais e responsáveis devem comparecer com o seu filho (a) na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão SUS (Sistema Único de Saúde) da criança ou do adolescente.

A enfermeira da Vigilância em Saúde da SMS, Milene de Souza, citou que todas as vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis nas unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) do município. Entretanto, a vacina Pfizer Baby – indicada para crianças entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade –, devido a quantidade de doses, está centralizada na UBSF Conforto.

“No total aplicamos 4.700 doses até essa terça-feira (12). Mas este número ainda é considerado baixo, por isso estendemos a campanha em Volta Redonda. É muito importante que as famílias tenham consciência que a vacinação é fundamental, sendo a única forma segura de prevenir doenças. Pedimos que todas as famílias se mobilizem e levem seus filhos”, afirmou Milene.

Vacinas disponíveis

Para crianças: Poliomielite 1,2,3 (VIP – inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP – atenuada); BCG; Hepatite B; Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola); SCRV (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela); Hepatite A (HA); DTP (Difteria, Tétano, Pertussis); dT (Difteria, Tétano); Papilomavírus humano (HPV); Varicela; Pfizer Baby (Covid-19), Pfizer infantil (Covid-19) e Influenza (gripe).

Para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria; Tétano (dT); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo; Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada), Pfizer adulto (Covid-19); Bivalente (Covid-19) e Influenza (gripe).

Serviço

A Campanha de Multivacinação é oferecida em todas as unidades básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249; Vila Mury; Açude 1; Siderlândia; São Geraldo; Vila Rica/Tiradentes; Volta Grande e Santo Agostinho. Até as 21h30: Santa Cruz.

Aos fins de semana e feriados (sábados e domingos), as unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros 249 e Santa Cruz funcionam das 8h às 18h30.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.