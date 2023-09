Um filhote de onça-parda foi resgatado pela Polícia Federal, na tarde da quarta-feira, dia13, na comunidade Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O fato foi divulgado nesta quinta-feira, dia 14.

Após a realização de trabalho de inteligência em conjunto com a Força Especial de Controle de Divisas, além da participação da Polícia Militar e da colaboração dos próprios moradores da comunidade, foi possível à PF identificar o lugar onde o animal estava sendo mantido ilegalmente e realizar o resgate.

A onça foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Seropédica para a realização de exames e reabilitação, com o objetivo de reinserir o felino na natureza (veja o vídeo abaixo).

Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de animais qualificado – visto que a onça-parda está ameaçada de extinção. A pena para este tipo de crime pode chegar a três anos. Eles também vão responder por maus-tratos aos animais, com pena de até um ano de reclusão; e receptação qualificada, com pena de três a oito anos.

As investigações seguirão para identificar os responsáveis e averiguar a origem do animal. Com o seguimento das apurações, é possível que outras infrações penais venham a ser descobertas, informou a PF. (Imagens: Polícia Federal)