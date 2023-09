Inscrições para o Programa Capacitar, da CSN, podem ser feitas nos Cras até quarta-feira (20/9). Participantes serão capacitadas para atuar na área operacional da companhia

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está disponibilizando os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para interessadas em participar do Programa Capacitar especial para mulheres, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). As inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (20/9). O programa tem o objetivo de promover a formação e qualificação de mulheres por meio de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente.

“Os Cras são a porta de entrada para vários serviços do Poder Público. E, por meio de parcerias com empresas e instituições, temos aberto esses espaços para facilitar o acesso dos moradores às qualificações profissionais e a oportunidades de emprego. Esse é o nosso papel”, frisou a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.

No total, são disponibilizadas mais de 150 vagas para os cursos de Operador Siderúrgico, Operador de Máquinas Móveis, Manutenção Mecânica, Solda ou Elétrica. Ao longo de todo o curso, as participantes serão capacitadas para atuar na área operacional da companhia.

Requisitos

Para participar, é preciso que as candidatas tenham mais de 23 anos; possuir o Ensino Médio completo; e ser moradora de Volta Redonda, ou dos seguintes municípios: Barra Mansa, Pinheiral e Barra do Piraí. Quem preferir, pode se inscrever pela Internet, acessando o site www.csn.com.br/oportunidades.

O processo seletivo conta com a inscrição, análise de elegibilidade, prova, painel com gestor, exames médicos e entrega de documentação. A capacitação será ministrada pela Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC) e as aprovadas, após o término do programa, poderão ser contratadas pela CSN. Foto de divulgação/Secom/PMVR