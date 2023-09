Foi identificado como sendo Willians dos Santos, de 45 anos, o homem morto em uma padaria lotada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento do crime. As imagens mostram o criminoso descendo de um veículo, entrando no local e atirando várias vezes contra o homem.

As pessoas que estavam perto correm e o criminoso deixa o estabelecimento. As imagens já estão em poder da polícia.