Barra Mansa vence fora de casa na estreia do Carioca (Série B2): 1 x 0

Na tarde deste domingo (17/9), O Barra Mansa Futebol Clube fez a sua estreia no Campeonato Carioca (Série B2) na tarde deste domingo, dia 17, atuando no estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

A equipe barra-mansense começou com o pé direito e venceu o Rio São Paulo por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Thiaguinho. O primeiro tempo foi encerrado com o empate de 0 a 0, tendo o Rio São Paulo as duas melhores oportunidades de gols. Na etapa complementar foi a vez do Barra Mansa ter as melhores chances da partida e, aos 52 minutos, o zagueiro Romulo cabeceou a bola na pequena área e Thiaguinho finalizou de voleio para garantir a vitória do Leão do Sul. Antes, aos 90, o Rio São Paulo teve um jogador expulso e o Barra Mansa teve um pênalti desperdiçado.

O Barra Mansa volta a campo na outra terça-feira (26/9) quando receberá a equipe do Bonsucesso no estádio Leão do Sul, em partida válida pela segunda rodada da competição.

16/9/2023 | Rio São Paulo 0x1 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Joaquim de Almeida Flores, Nilópolis | Árbitro: Matheus Faustino da Silva | Gol: Thiaguinho | Barra Mansa: Adne; Valter, Romulo, Gomes e Wanderson; Gabriel Correia, João Victor e Ruan; Ian Carlos, Róger e Thiaguinho. Téc. Leandro Silva.

# Resultados da 1ª rodada:

17/9/2022 (domingo)

Zinzane 5×1 Campo Grande – 14h45

Bonsucesso 1×0 São Cristóvão – 14h45

Rio São Paulo 0x1 Barra Mansa – 14h45

Búzios 0x2 Mageense – 14h45

Belford Roxo 1×0 Carapebus – 14h45

Angra dos Reis 0x3 Rio de Janeiro*

* Jogo suspenso (WO).

# Classificação (atualizada):

1º. Zinza: 3 pontos, saldo +4;

2º. Rio de Janeiro: 3 pts, saldo +3;

3º. Mageense: 3pts, saldo +2;

4º. Barra Mansa, Bonsucesso e Belford Roxo: 3pts, saldo +1;

7º. Rio São Paulo, São Cristóvão e Carapebus: 0pt, saldo -1;

10º. Búzios: 0pt, saldo -2;

11º. Angra dos Reis: 0pt, saldo -3;

12º. Campo Grande: 0pt, saldo -4.

# Jogos da 2ª rodada

24/9/2022 (domingo)

Campo Grande x Búzios

Mageense x Belford Roxo

Carapebus x Rio São Paulo

São Cristóvão x Angra dos Reis

Rio de Janeiro x Zinzane

26/9/2022 (3ª feira)

Barra Mansa x Bonsucesso

Por Diogo de Oliveira Paula

Thiaguinho, o autor do gol do Barra Mansa – Foto: BMFC (divulgação)