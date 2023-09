Um homem, de 44 anos, identificado com sendo Adriano da Silva Kneip foi assassinado na segunda-feira, no meio da estrada Silvio Guaraciaba, no bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul.

O corpo de, foi encontrado na segunda-feira, dia 18. A vítima era conhecida como “Didi Carroceiro”. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu próximo ao corpo seis cápsulas deflagradas e uma intacta de pistola calibre 9mm. Não há detalhes do crime e nem suspeitos identificados.