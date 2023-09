Motociclista fica ferido em acidente na Dutra, em Resende

Um motociclista ficou ferido em um acidente ocorrido no fim da manhã desta terça-feira, dia 19, no km 316, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor de um veículo GM Astra perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta central da Dutra. Em seguida bateu na traseira da moto Honda CG150. O condutor do Astra não ficou ferido. Já o motociclista foi socorrido com ferimentos leves pela equipe de resgate da CCR RIO SP para o Hospital de Emergência de Resende.

Durante o atendimento do acidente foi verificado que a motocicleta estava com licenciamento vencido desde 2007. O condutor possuía CNH categoria B, não sendo habilitado para conduzir motocicletas.

Outra irregularidade, o lacre da placa da motocicleta estava rompido. Diante das infrações de trânsito foram aplicadas as devidas multas, no valor total de R$ 1.010,57 e a motocicleta foi removida para o pátio.