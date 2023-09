Voltaço tenta a revanche hoje contra o Amazonas

Volta Redonda e Amazonas novamente vão duelar pela Série C do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (23), no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo vale pelo returno do quadrangular decisivo do campeonato, que vai definir os quatro times que sobem para a Série B. O Voltaço entrará em campo já sabendo do resultado do outro jogo do grupo, entre Botafogo-PB e Paysandu, que jogam a partir das 16h em João Pessoa.

Na semana passada, o Amazonas jogou em casa e derrotou o Tricolor de Aço por 2 a 0 em Manaus, aumentando a pressão sobre a equipe comandada por Rogério Corrêa. Na fase de classificação, os dois times também se enfrentaram e o Voltaço obteve uma vitória expressiva por 5 a 1.

O técnico poderá contar com o retorno de Caio Vitor. O jogador está disponível depois de cumprir suspensão automática.

Vice-artilheiro da equipe, com seis gols, o atacante Douglas Skilo fez esta semana uma convocação à torcida, para que não deixe de comparecer e apoiar o Voltaço. “O incentivo do torcedor faz muita diferença. Eles têm que comparecer. As crianças que sobem com a gente dentro do campo, a galera apoiando nas arquibancadas, está sendo muito legal essa interação. Vamos fazer o possível para que eles possam sair felizes do Raulino”, afirmou.

O time que deve começar o jogo é Jean Drosny, Wellington Silva, Marcão Costa, Matheus Santos e Ricardo Sena; Bruno Barra, Paulinho e Júlio César; Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo Carvalho.

O Amazonas, sob o comando de Luizinho Vieira, deve iniciar com Edson Mardden; Patric, Jackson, Maycon e Renan Castro; PH, Ítalo, Rafael Tavares e Diego Torres; Sassá e Igor Bolt.

O árbitro será Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Michael Stanislau, todos da federação gaúcha. (Foto: Divulgação / Rapael Torres)