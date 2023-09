Policiais militares libertaram na noite da terça-feira (26), em Levy Gasparian, ex-distrito de Três Rios, uma mulher de 54 anos que acusa o marido – um vigia de 63 anos – de cárcere privado. A situação estaria perdurando pelos últimos 20 anos. A mulher foi resgatada em casa, no bairro Grotão, após denúncia de um de seus filhos.

O idoso, funcionário de uma fábrica na cidade, foi preso em flagrante em seu local de trabalho por cárcere privado e também por posse ilegal de arma de fogo, depois que, na residência deles, foi encontrado um revólver calibre 32 e 17 munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos R$ 23,3 mil em espécie.

As diligências tiveram início depois que o Serviço de Inteligência do 38º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediado em Três Rios, recebeu a denúncia de cárcere privado e da existência da arma na casa. No endereço, os policiais foram recebidos pela mulher. Ela narrou aos policiais que há 20 anos vive com o companheiro e que por todo esse tempo ficava trancada dentro de casa, tendo permissão para sair apenas em período eleitoral e para ir ao médico, mesmo assim desde que ele estivesse junto. Contou também que não podia nem sair no quintal e que seus filhos não podiam entrar em sua casa. Toda vez que o companheiro saía para trabalhar ele trancava a porta e levava as chaves, acrescentou.

A vítima relatou que não sofria agressões físicas, porém diariamente era ofendida, mas que nunca disse nada para ninguém por depender dele financeiramente.

Os agentes conversaram também com um dos filhos da vítima. Ele afirmou que o idoso é perigoso, pois já havia ameaçado seu irmão com um revólver e que o único jeito de ver sua mãe era pela janela, pois ela vivia como prisioneira dentro de casa.

O preso foi levado para a delegacia de Três Rios (Levy Gasparian não tem distrito de Polícia Civil), onde a ocorrência foi registrada. Ele deve ser encaminhado nesta quarta-feira (27) ao sistema prisional do estado. (Foto: Polícia Militar)