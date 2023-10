O jogo complementar da quinta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo (1º), frustrou as expectativas do torcida do Voltaço. O Paysandu, que dependia apenas de um empate para garantir sua classificação para a Série B de 2024, perdeu em casa, de virada, para o Amazonas. Com o resultado, o time de Manaus reassumiu a vice liderança do grupo C e jogou o Volta Redonda para a terceira colocação.

A rodada final será disputada no próximo sábado (7), com os dois jogos começando às 18 horas. O Voltaço recebe o Paysandu, enquanto o Manaus joga em casa contra o Botafogo-PB.

Mesmo com a derrota, o Paysandu se manteve no primeiro lugar, com 10 pontos. O Amazonas saltou para 9. O Voltaço, que venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 no sábado (3), em João Pessoa, tem 7 pontos.

Com tais pontuações, Paysandu e Amazonas entrarão em campo dependendo apenas de um empate para terem o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2023. Para se classificar, o Volta Redonda terá que vencer o Paysandu e torcer para que o Botafogo-PB derrote o Amazonas fora de casa. Se o Tricolor de Aço vencer e houver um empate entre a equipe do Amazonas e a da Paraíba, o saldo de gols definirá a classificação. Neste momento, o Amazonas tem saldo positivo de três gols, enquanto acumula dois gols negativos.

O Paysandu entrou em campo como franco favorito diante do Amazonas, em um Mangueirão lotado por 50 mil pessoas. O time dirigido pelo veterano Hélio dos Anjos saiu na frente com gol de Mário Sérgio, mas o Amazonas empatou ainda no primeiro tempo com Igor Bolt. Na etapa final, o artilheiro Sassá, mais uma vez, fez a diferença e garantiu a vitória do time comandado por Luizinho Vieira – ex-técnico do Voltaço. (Foto: Divulgação / Arquivo)