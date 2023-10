Parceria entre Estado, CSN e prefeitura vai viabilizar construção de Estação de Tratamento de Água no bairro Aero Clube; anúncio foi feito após show na Beira-Rio

O governador Cláudio Castro, acompanhado do vice-governador Thiago Pampolha e do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou nesta quarta-feira (4) a construção de uma nova ETA (Estação de Tratamento de Água) no bairro Aero Clube. O anúncio foi feito na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, após show do grupo Golden Boys, em celebração ao mês do Idoso. A nova ETA terá capacidade de 1.200 litros por segundo, a mesma da ETA Belmonte, e deve ser a solução para a falta d’água em alguns bairros nos dias mais quentes.

O projeto da nova ETA ocorre graças a uma parceria entre prefeitura, Estado e CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A empresa vai ceder o terreno localizado no Aero Clube, enquanto o valor total do investimento, de R$ 180 milhões, será de R$ 90 milhões do Estado, por meio do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), e R$ 90 milhões como contrapartida da prefeitura. A estação fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras.

“Volta Redonda vem avançando muito graças à parceria com o Governo do Estado. Conseguimos voltar a ser referência, e a terceira idade voltou com a viagem e isso é que vale. Obrigado pelo o que o governo estadual faz por Volta Redonda, mas principalmente pelo interior e Médio Paraíba”, disse o deputado estadual Munir Neto, que também participou da cerimônia.

Homenagens

O evento contou com homenagens ao governador Cláudio Castro, ao vice-governador Thiago Pampolha e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Cidades, Uruan Cintra de Andrade. Eles receberam placas de reconhecimento por ajudarem na reconstrução de Volta Redonda.

“Sou muito grato por ter encontrado um governador e um vice-governador que nos ajudaram muito, além do Uruan que se tornou um grande amigo do município. Volta Redonda hoje é um canteiro de obras. Iremos assinar um convênio para aumentar o abastecimento e nunca mais faltar água em Volta Redonda. Nossa cidade estava falida, abandonada e a Melhor Idade esquecida. Hoje nós celebramos a Melhor Idade e a vida. Em nome do nosso povo, muito obrigado”, agradeceu Neto.

O governador Cláudio Castro agradeceu as palavras do prefeito Neto e lembrou o grande carinho que o chefe do Executivo municipal tem pelas pessoas de Volta Redonda, em especial à Melhor Idade. “Nada disso teria acontecido sem a confiança de vocês, moradores. Quando a gente fala que passa por momentos difíceis, é verdade. São várias tomadas de decisões que precisamos ter para garantir a estabilidade das prefeituras, dos governos. Em alguns momentos os primeiros afetados em uma crise são a Melhor Idade e a juventude, mas em Volta Redonda nós sabemos o esforço que o prefeito Neto tem para manter projetos como esse aqui; que traz alegria para os nossos idosos. O Neto é um prefeito com o coração gigante e que não cabe nele. Cuidar da Melhor Idade é saber onde estamos e para aonde vamos”, disse Castro, finalizando o encontro cantando e tocando violão junto ao público a canção “É preciso saber viver”, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Fotos: Cris Oliveira/PMVR