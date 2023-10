Mostra ‘Mulheres Incríveis’ 2023 chama atenção para prevenção do câncer de mama e resgata a autoestima de quem passa pelo problema

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, sedia a exposição “Mulheres Incríveis” em alusão à “Primavera Rosa”, campanha da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para conscientizar e prevenir as mulheres do câncer do colo do útero e de mama, ampliando a oferta de exame preventivo e mamografia. A mostra foi aberta no final da tarde de sexta-feira, 06, e pode ser visitada até o próximo dia 30, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A entrada é de graça.

A mostra de fotografias “Mulheres Incríveis” faz parte do projeto homônimo, criado pela fotógrafa Fabíola Ito, em 2016, que começou retratando mulheres em transição para maturidade. Após dois anos, a fotógrafa recebeu o convite da funcionária pública Kátia Teobaldo, ex-paciente oncológica, para fazer a exposição voltada para mulheres com câncer de mama.

“Desde então, faço a exposição, que se tornou também uma imersão com estas mulheres, em busca de resgatar a autoestima delas. Hoje, Kátia Teobaldo atua como coordenadora do projeto, junto comigo e uma equipe de voluntárias que dão suporte para que esse trabalho possa ser realizado”, contou Fabíola Ito, destacando que a exposição “Mulheres Incríveis” de 2023 reúne dez fotografias.

O secretário de Cultura Anderson de Souza elogiou a iniciativa. “O trabalho é esteticamente bonito e tem um papel social muito importante, principalmente dentro da campanha ‘Primavera Rosa’. Precisamos chamar atenção para a necessidade do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e útero, mas também mostrar para as mulheres que a doença tem tratamento e que existe vida e beleza após a mastectomia”, afirmou.

Campanha de conscientização e prevenção à saúde da mulher

A campanha “Primavera Rosa” da Prefeitura de Volta Redonda começou no último dia 23 e vai até 22 de dezembro. Neste período, as unidades da Atenção Primária à Saúde vão atender as mulheres de forma espontânea (sem agendamento), mas aquelas que quiserem agendar seu atendimento para coleta do preventivo, e também para acesso ao encaminhamento da mamografia, podem procurar a unidade mais próxima da sua residência.

A campanha tem como objetivo ampliar a oferta dos serviços de diagnóstico para o câncer, como a coleta do preventivo, que tem como público-alvo as mulheres de 25 a 64 anos, e também de exames de mamografia, recomendado para mulheres a partir de 40 anos.

‘Dias D’ – Volta Redonda ainda terá três ‘Dias D’ da Primavera Rosa. A unidades da Atenção Primária também vão funcionar para atendimento à mulher nos sábados 21 de outubro, 18 de novembro e 9 de dezembro. Fotos: Geraldo Gonçalves/PMVR