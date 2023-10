Homem é preso por falsa comunicação de crime em Volta Redonda

Um homem de 30 anos foi preso na sexta-feira (6) por falsa comunicação de crime no Centro de Volta Redonda. Ele acionou a Polícia Militar na Avenida Amaral Peixoto, nas proximidades da Light, para denunciar que foi assaltado.

No entanto, ao ser questionado, o homem disse não saber informar sobre as características do criminoso e após buscas pelas proximidades nenhum suspeito foi encontrado. Os agentes analisaram câmeras de monitoramento da prefeitura e descobriram que o homem estava mentindo e que em momento algum ele foi abordado por algum ladrão.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi enquadrado no crime. Após prestar depoimento, ele foi liberado. (Foto: PM/Divulgação)