Barra do Piraí: mais de R$ 200 mil em drogas são apreendidos pela PM

Um carregamento de drogas foi apreendido no final da noite da sexta-feira (6), em Barra do Piraí, que renderia ao tráfico – apenas pelas unidades já com preço de venda – cerca de R$ 220,6 mil. A apreensão foi feita pela Polícia Militar no bairro Areal, na localidade conhecida como Colômbia.

Os entorpecentes estavam no porta-malas de um Fiat Siena, que foi abandonado pelo traficante depois que ele desobedeceu à uma ordem de parada. Só de cocaína, foram apreendidos 6.535 pinos e 925 trouxinhas de maconha, que já estavam etiquetadas com o preço de venda, assim como 2.470 pedras de crack. Além disso, foram encontrados dois tabletes de maconha, 7 mil pinos de cocaína, um quilo de pasta base de cocaína e grande material para embalar drogas.

O carro foi levado pela Guarda Municipal de Barra do Piraí.