É hoje! Voltaço e Paysandu brigam por vaga na Série B

Chegou o dia. No início da noite deste sábado (7), o Volta Redonda entra em campo, no Raulino de Oliveira, para disputar aquela que é a partida mais importante do ano, pois pode significar uma vaga na tão sonhada Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo começa às 18h e o adversário é o Paysandu, o tradicional Papão do Pará – contra o qual o Voltaço se saiu bem nas duas partidas disputadas ao longo desta Série C: 3 a 0, no Raulino, na fase de classificação, e 1 a 1 em Belém, na partida inicial do quadrangular decisivo. Aliás, nos sete confrontos entre as duas equipes, todos pela Série C, até hoje cada time obteve uma vitória. Foram cinco empates.

Sem atletas suspensos, o técnico Rogério Corrêa terá força máxima para tentar colocar o Voltaço na Série B após 25 anos. Nesta partida, porém, não basta o Voltaço vencer: é preciso ao menos estabelecer dois gols de diferença. Em caso diferença de um gol, o Tricolor de Aço precisará de uma vitória do Botafogo-PB sobre o Amazonas, em Manaus – resultado altamente improvável, já que o time paraibano não venceu um jogo sequer no quadrangular decisivo.

Enquanto o Voltaço vem de uma vitória sobre o Botafogo-PB, fora de casa, o Paysandu entra em campo sob pressão, pois poderia ter garantido sua vaga na rodada anterior, quando perdeu para o Amazonas, em casa, frustrando os quase 50 mil torcedores que foram ao estádio. (Foto: VRFC / Raphael Torres)