Voltaço vai ao STJD para tentar impugnar jogo com o Paysandu

O Volta Redonda anunciou nesta terça-feira (11), que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir a impugnação do jogo contra o Paysandu, no último sábado (8), pela Série C do Campeonato Brasileiro. O clube vai alegar erro de direito, apontando como justificativa que o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou um jogador do adversário, mas permitiu que o time paraense continuasse atuando com 11 jogadores, já que o atleta expulso – Robinho – estava sendo substituído por Bruno Alves.

Robinho, que já havia sido advertido com o cartão amarelo, foi expulso por estar retardando a substituição para o Paysandu ganhar tempo. O fato ocorreu no início do segundo tempo do jogo em que o Voltaço venceu por 1 a 0, quando precisava de dois gols de diferença para conquistar a vaga na Série B do Brasileiro, que acabou ficando com o Paysandu.

Alega a direção do Volta Redonda que o árbitro – que já havia sido afastado este ano pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), por um erro grave na partida entre Grêmio e Corinthians, pela Série A, mudou a cronologia dos fatos ocorridos no Raulino de Oliveira ao preencher a súmula da partida – classificando a atitude como um ato de “oportunismo e desfaçatez”.

O ex-ábitro e hoje comentarista de TV Sálvio Spínola, considerou o ocorrido como “uma grande lambança” de Wilton Pereira Sampaio. Spínola comentou o episódio em um podcast no portal R7. Ele explicou (veja o vídeo neste link) que geralmente a súmula de um jogo saiu cerca de uma hora depois do seu encerramento. Da partida realizada no Raulino, a súmula saiu aproximadamente três horas depois, conforme ele acentuou.. De acordo com o ex-árbitro, Wilton “adaptou a súmula para o que ele quis e não do que aconteceu”. Para ele, “um erro gravíssimo”.

Veja a íntegra da nota do Volta Redonda Futebol Clube

“O Volta Redonda Futebol Clube, inconformado com mais uma desastrosa atuação do Sr. Wilton Pereira Sampaio no jogo decisivo contra o Paysandu, pela 6ª rodada da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, vem prestar os seguintes esclarecimentos:

O Clube comunica que irá apresentar uma queixa formal à Confederação Brasileira de Futebol e solicitará, ainda hoje, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a impugnação da partida por um erro de direito, que fez com que o Paysandu jogasse grande parte do segundo tempo com um jogador a mais em campo, haja vista a conduta que originou a expulsão do atleta adversário ter acontecido com o jogador ainda dentro do campo de jogo.

A conduta narrada na súmula de “retardar excessivamente sua saída de campo” aconteceu, por deduções óbvias, com o atleta ainda dentro de campo, obrigando uma punição imediata, antes de qualquer possibilidade de manobra de substituição, sob pena de caracterização de um claro erro de direito.

Tal atitude grotesca de permitir ao adversário continuar com 11 jogadores no campo de jogo por mais de 40 minutos, por uma conduta praticada com o atleta em campo, se torna extremamente relevante para o resultado final da partida.

De se lamentar ainda o oportunismo e desfaçatez no preenchimento da súmula, colocando que o atleta foi expulso um minuto após a sua substituição, quando na verdade não se passaram nem três segundos da saída do jogador do campo. O que aconteceu em três segundos que deu tempo de gerar tumulto e o árbitro tirar um cartão vermelho? É humanamente impossível isso acontecer em três segundos, tendo sido uma manobra sórdida para tentar justificar o injustificável.

Por fim, acreditamos muito no jogo limpo e no resultado conquistado dentro das quatro linhas, porém as regras básicas precisam ser respeitadas por questões de equidade, lisura e para que o resultado final seja obtido de forma que atenda todas as regras do jogo. Se você tiver que jogar com 10 jogadores e continuar jogando com 11 atletas por mais de 40 minutos, essas regras não foram respeitadas e é justamente corrigir isso que o Volta Redonda irá buscar”. (Foto: Divulgação) – Foco Regional