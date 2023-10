Motociclista ‘puxado’ por carro cai do veículo na Beira-Rio, em VR

Um motociclista que estava sendo puxado por um carro caiu do veículo neste domingo (8) na Avenida Adalberto Almirante de Barros Nunes (Beira-Rio), em Volta Redonda. O acidente foi na altura de um posto de combustíveis no bairro Vila Mury.

Nas imagens, é possível ver o homem montado no veículo enquanto uma corda presa no carro puxa a moto. Em seguida, ele cai do veículo, mas o momento da queda não foi gravado, somente registrado por uma foto. Um motociclista que flagrou o ato fala: “isso vai dar m****”. O Destaque Popular apurou que o Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado para o acidente. No Hospital São João Batista, também ninguém deu entrada.

Mais cedo, na Avenida Nestório Hermes da Fonseca, no bairro Belo Horizonte, um motociclista de 22 anos também ficou ferido ao cair do veículo. Durante a madrugada, dois carros bateram em frente ao Manoel Marinho, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília. Um homem e uma mulher estavam nos veículos. Nestes acidentes, todos foram levados para o Hospital São João Batista. (Imagens: Redes Sociais)