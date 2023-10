Dono reage e impede furto de moto em Barra do Piraí

A Polícia Militar prendeu na noite de domingo (8), no bairro Muqueca, em Barra do Piraí, um jovem de 24 anos suspeito de tentar furtar uma motocicleta, momentos antes, na Avenida Cecília, no mesmo bairro. O veículo estava parado em frente à casa do proprietário, um comerciário de 22 anos. Ele surpreendeu e derrubou o ladrão, que fugiu correndo, mas foi localizado pela PM. A tentativa de furto foi registrada por câmeras de segurança.

As roupas do suspeito preso são idênticas às do que tentou furtar a motocicleta. Ele estava na companhia de um comparsa, também de moto. Eles passaram pelo veículo e, cerca de um minuto depois, retornaram. O homem que estava na carona desceu com um martelo e uma chave de roda, com os quais conseguiu destravar o guidão da motocicleta.

Neste momento, o dono do veículo apareceu, empurrando o ladrão, que, depois de cair com a moto, saiu correndo. O comparsa dele também fugiu. Avisada, a PM chegou rapidamente e saiu em rastreamento, conseguindo deter o suspeito.

Segundo o delegado de Barra do Piraí, Antônio Furtado, o preso tem registro por adulteração de sinal de veículo automotor e receptação, sendo que agora vai responder por furto tentado qualificado, cuja pena prevê até cinco anos de prisão. Furtado também comentou a reação do comerciário, recomendando que as pessoas, em situação idêntica, não reajam e chamem a polícia.

“Como delegado, desaconselho que as pessoas ajam conforme o dono da moto agiu. Quando ele se atracou com um dos homens, se um dos comparsas estivesse armado, poderia ter acontecido uma tragédia. Minha sugestão é: não reaja, a não ser para defender a própria vida, jamais para colocá-la em risco”, afirmou, sugerindo ainda que os proprietários de motos não deixem os veículos sem uma corrente ou trava de segurança, principalmente em áreas mais desertas. (Imagens cedidas pela Polícia Civil)