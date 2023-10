Levantamento de janeiro a setembro mostra aumento de 15,7% no número de procedimentos. Crescimento é associado a investimentos e outras melhorias na unidade

Com investimentos e melhorias constantes em seus processos desde que a prefeitura retomou o controle da unidade, o Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, vem ampliando o número de cirurgias realizadas. O último balanço divulgado pelo HSJB, referente à quantidade de procedimentos de janeiro a setembro deste ano, aponta a realização de 3.904 cirurgias, número 15,7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado (3.374) – um total de 530 procedimentos cirúrgicos a mais.

Três das especialidades nas quais o hospital é referência – traumato-ortopedia, procedimentos urológicos e de tórax – tiveram aumento no número de cirurgias, de acordo com o levantamento. A maior diferença foi na área de urologia, com 754 procedimentos em 2023, contra 595 em 2022 (28% a mais); Em seguida vem as cirurgias torácicas, com 90 realizadas neste ano e 75 no ano passado (aumento de 20%). Na especialidade traumato-ortopedia, foram 1.082 procedimentos em 2023 – número 4,2% maior que o registrado em 2022 (1.038).

“Apenas em setembro deste ano, foram 434 cirurgias, número 8% maior que o de 2022. Esses números têm se mostrado crescentes constantemente e isso mostra o quanto a prefeitura vem trabalhando para melhorar o atendimento no hospital. Investimos em mais e melhores equipamentos, capacitações e valorização dos funcionários, recuperação e readequação de espaços, ou seja, melhorias em várias áreas que estão permitindo um melhor serviço ofertado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, explicou o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

O número de procedimentos cirúrgicos de janeiro a setembro também foi maior em relação às cirurgias de oftalmologia, registrando um aumento de 178%: foram 53 em 2023 e apenas 19 no ano passado; sobre as cirurgias gerais: 790 neste ano e 705 em 2022 (aumento de 12%); gineco-obstetrícia: 652 cirurgias em 2023, contra 430 em 2022 (51% a mais); vascular: 162 (em 2023) e 152 (em 2022) – 6,5% maior; cirurgia plástica: 21 neste ano, e 11 no ano passado (90% a mais). Ainda foram realizadas uma cirurgia de gastro e outra de otorrinolaringologia no período.

Reforma e ampliação

As melhorias já implantadas no Hospital São João Batista se somam à reforma e ampliação que a unidade está passando. Através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, estão sendo investidos cerca de R$ 20 milhões. A obra envolve a construção de uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento com 70 vagas, e um andar funcionando exclusivamente como centro cirúrgico. O novo prédio será interligado ao atual hospital e contará com rampa e elevador.

“Quando chegamos em 2021 o hospital estava sob intervenção judicial, e agora está sendo ampliado. De lá pra cá foi muito trabalho que, somado à ajuda do Governo do Estado para a saúde de Volta Redonda, está permitindo que o hospital cresça ainda mais para melhorar o atendimento e beneficiar quem mais precisa. Nossa cidade merece”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto. Foto de divulgação.