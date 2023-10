Veículo de carga bate em carro de idoso na Dutra, em Barra Mansa

Um veículo de carga bateu no carro de um idoso de 79 anos, no km 280, da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio, próximo ao bairro Bocaininha, em Barra Mansa. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira(09), e o veículo do idoso, um Kia Cerato, rodou na pista, colidiu com a mureta central, parando na faixa de aceleração da rodovia.

O homem foi socorrido com dores no pescoço pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia. Ele foi levado para a Casa de Saúde Santa Maria.

O motorista do veículo de carga fugiu e não prestou socorro à vítima.