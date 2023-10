Traficantes abandonam mais de 1 kg de drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta sexta-feira (13), em Volta Redonda, mais de 1 kg de maconha. As drogas foram encontradas depois de uma fuga de traficantes no bairro Três Poços ao perceberem que seriam cercados por policiais militares na Rua Egito.

Foram apreendidos dois tijolos da droga – cerca de 1 kg -, 20 envelopes e 104 sacolés do entorpecente. Os policiais chegaram a fazer buscas pela linha férrea, na parte de trás do campo da região do Colorado, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O material foi levado para a delegacia. (Foto: PM/Divulgação)