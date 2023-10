PM apreende drogas em VR e BM e prende suspeito

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, na noite de terça-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro Três Poços e se deslocavam para o Monte Castelo.

Ao passarem pelo bairro Água Limpa, observaram o suspeito com outras pessoas, que correram ao perceberem a presença da PM. O rapaz foi capturado e com ele foram apreendidos 13 pinos de cocaína e uma trouxinha de maconha. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.

Em Barra Mansa, os policiais apreenderam na manhã desta quarta-feira (18) uma bolsa com cocaína. O entorpecente estava na Rua Suinã, no bairro Bocaininha, e foi encontrado após informações de traficantes armados no local. (Foto: PM/Divulgação)