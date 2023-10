Câmera flagra acidente na Vila, em VR

Uma câmera da prefeitura flagrou um acidente na madrugada de quinta-feira (19) na Avenida dos Trabalhadores, em Volta Redonda. Um carro foi atingido por outro após mudar de faixa ao lado do cruzamento sentido Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Chovia no momento da batida.

Após o impacto, o carro atingido derrapa para a calçada e bate em uma pilastra. O outro veículo, de acordo com a Secretaria de Ordem Pública, não parou. O acidente não deixou feridos.

– É preciso redobrar a atenção em dias de chuva. O horário do acidente não havia muito fluxo de veículos na via. Mesmo assim os motoristas acabaram se envolvendo em uma colisão. Por sorte não causou algo mais grave. Por isso sempre reforçamos que é preciso ter prudência no trânsito em qualquer horário do dia. Um detalhe e, em segundos, se pode evitar algo que pode valer a vida de alguém. Por isso, a importância de se respeitar os limites de velocidade, sinalização e ser prudente a todo momento – ressalta o secretário da Semop, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Veja o vídeo abaixo.