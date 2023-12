Morreu na madrugada deste sábado (16), em um hospital particular de Volta Redonda, o ex-jogador das categorias de base do Resende, Lázaro de Oliveira Batista, de 14 anos. Ele fazia tratamento de um câncer descoberto em 2022.

Segundo o Globo Esporte, Lázaro se tratou no Instituto Nacional de Câncer, o Inca, no fim de 2022, e precisou ter a perna amputada em janeiro deste ano. Meses depois, o câncer espalhou e o adolescente foi diagnosticado com metástase no pulmão.

A doença foi descoberta durante uma partida de futebol no Rio de Janeiro, quando Lázaro era da equipe sub-13. Na ocasião, ele escorregou e sentiu fortes dores na perna esquerda. Após exames, foi descoberto um tumor ósseo. O corpo do adolescente está sendo velado no cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para as 17h.

O Resende lamentou a morte de Lázaro através de um comunicado. Veja abaixo.

“O Resende Futebol Clube, com profunda tristeza, comunica o falecimento do nosso jovem atleta Lázaro Batista, de 14 anos, que nos deixou, nesta madrugada, em Volta Redonda.

Lázaro, sempre com muita bravura e sem abandonar, até o último momento, o sorriso no rosto, faleceu em decorrência de um câncer.

O corpo está sendo velado no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, e o sepultamento acontecerá às 16 horas.

Lázaro nos deixa exemplo de força e perseverança, em sua passagem pela Terra. Nosso profundo pesar, solidariedade e desejo de toda força do mundo à família e aos amigos.

Queremos lembrar do nosso centroavante assim, sempre com um sorriso no rosto e fazendo uma das coisas que ele mais amava, jogar bola.

A família Resende está de luto.”