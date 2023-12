Família registra desaparecimento de morador do bairro Ponte Alta

A família de Jordan Patrício Venâncio da Silva, de 21 anos, de Volta Redonda, registrou na delegacia da cidade o seu desaparecimento. Morador da Ponte Alta, Jordan saiu de casa no início da manhã de sexta-feira (15) para trabalhar, mas não chegou ao destino.

Jordan é casado e tem uma filha de 1 ano. De acordo com a família, o rapaz trabalha com o padrasto da esposa como entregador de correspondências do Mercado Livre. Qualquer informação sobre Jordan pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou ao 153 da Guarda Municipal.