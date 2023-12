Suspeito invade casa e leva facada de morador em Barra Mansa

Um suspeito de 44 anos, foi ferido com uma facada no braço após invadir uma casa para roubar, na Via Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Ele foi flagrado dentro da casa pelo morador, de 61 anos e, ao ser questionado por qual motivo estaria no local, eles entraram em luta corporal.

O filho do morador, de 21 anos, que também estava na residência, saiu em defesa do pai, atingindo o suspeito com uma facada no braço. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o filho do morador bastante nervoso, com a perna ensanguentada. O suspeito fugiu após ser ferido, mas foi localizado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde deu entrada para tratar do ferimento. Na unidade médica, o homem foi reconhecido pelo rapaz como o suspeito que invadiu a sua residência. Em decorrência do ferimento, o suspeito precisou ficar internado sob custódia e responderá em liberdade por lesão corporal e violação de domicílio.

O pai e o filho foram conduzidos para a delegacia, onde prestaram depoimento e a ocorrência foi registrada.